تراند اليوم : فيديو منه شلبى وخالد يوسف ،،+18 فيديو خالد يوسف منه شلبي المسرب HD فيديو منة شلبي

أثار شريط فيديو منه شلبى وخالد يوسف الذي نشر في الأيام الأخيرة على الإنترنت جدلا واسعا في مصر. يظهر فيديو منه شلبى وخالد يوسف ممارسة جنسية يفترض أنها حصلت في شقة بين خالد يوسف و منه شلبي. وتعود بنا هذه الصور إلى أحلك أيام “السياسة الإباحية” زمن مبارك، على حد قول مني فاروق وشيماء الحاج الذين ظهروا في فيديو سابق مع خالد يوسف.

ولا يزال فيديو منه شلبى وخالد يوسف متداولا على بعض المواقع الإلكترونية ، رغم سحبه من موقع “يوتيوب”. ويظهر الفيديو خالد يوسف ومنه شلبي يمارسان الجنس. ونرى في تركيب الشريط مقاطع تركز فيها العدسة من قرب على وجه رجل به بعض الشبه بخالد يوسف.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة منه فاروق وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو .

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مطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

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