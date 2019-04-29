شاهد: مسلسل عائلة الحاج نعمان الحلقة 30 ومفاجآت النهاية في Hag No3man

تمكن مسلسل عائلة الحاج نعمان من جذب الكثير من المتابعين عبر القنوات التي تقوم بعرضه، حيث حقق العمل نسبة عالية من المتابعة الجماهيرية في كل مكان بالوطن العربي.

الحلقة هنـــا

وينتظر عشاق المسلسل أحداث الحلقات المتتالية بشغف وانتظار، وسنقدم لكم رابط مباشر لمتابعة حلقات المسلسل في هذا المقال فتابعوا معنا حلقات مسلسل عائلة الحاج نعمان الجزء الثاني.

تدور أحداث مسلسل عائلة الحاج نعمان حول أسرة مصرية ميسورة الحال لديها ابن يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، والده الفنان صلاح عبد الله يزوجه من فتاة وعندما تصبح حامل يقوم بطردها من المنزل لشكه في سلوكها.

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وتستمر الصراعات داخل العائلة للحصول على المال، ويقوم مخرج العمل في نهاية كل حلقة بغلق الحلقة على مشهد قوي حتى يتأثر الجمهور ويكون في شغف متابعة الحلقة التي تليها.

مسلسل عائلة الحاج نعمان من بطولة عدد كبير من نجوم الفن المصري والسوري، مثل الفنان تيم حسن ويلعب دور خالد ابن الحاج نعمان، والنجم صلاح عبد الله، والفنانة يسرا اللوزي، ويشاركهم ميرنا نور الدين، ضيف الشرف الفنان القدير أحمد بدير، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.