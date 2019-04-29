"ثنائيات حقيقية" تشارك في السباق الدرامي رمضان 2019

كشفت الإعلانات التشويقية التي طرحتها الشركات المنتجة للمسلسلات التي تخوض سباق المنافسة الدرامية في رمضان المقبل، عن وجود ثنائيات حقيقية "كابلز" بين بعض الفنانين المرتبطين سواء في مراحل الخطوبة أو الزواج، الأمر الذي جعل ملامح السباق الدرامي في رمضان 2019 أكثر وضوحًا وظهورًا.

ونرصد لكم في التقرير الآتي أبرز الثنائيات الحقيقية التي تظهر على الشاشة الصغيرة من خلال السباق الرمضاني ووصل بعضها إلى التنافسية بأعمال مستقلة بين النجوم المرتبطين، بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

سمير غانم ودلال عبد العزيز

كما يظهر الفنان الكبير سمير غانم أمام زوجته دلال عبدالعزيز في مسلسل ”بدل الحدوتة 3“ والذي تقوم ببطولته ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم، والتي اعتادت على تواجد والديها في أعمالها الدرامية، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجي بمشاركة هشام جمال.

تعود دنيا سمير غانم من جديد إلى شاشة التليفزيون في مسلسلات رمضان 2019، بمسلسل ”بدل الحدوتة 3″، بعدما غابت عن السباق الرمضاني العام الماضي رغم النجاح الكبير الذي حققته على مدار أعوام بأعمالها الكوميدية.

مي عمر ومحمد سامي

كما تشارك الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي في مسلسل "ولد الغلابة" في رمضان المقبل والذي تقف فيه أمام الفنان أحمد السقا.

ويعتبر المسلسل بطولة جديدة لمي عمر بعد غياب عامين منذ آخر بطولة لها في مسلسل ”ريح المدام“.

يذكر أن مسلسل ”ولد الغلابة“ بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إدوارد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

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إيمي سمير غانم بين الوالد والزوج

رغم المنافسة بينهما في رمضان المقبل من خلال أعمال مستقلة، إلا أن الفنان حسن الرداد يظهر كضيف شرف مع الفنانة إيمي سمير غانم في مسلسل ”سوبر ميرو“ الذي تخوض به السباق الرمضاني 2019، كما يشارك -أيضًا- فيه الفنان الكبير سمير غانم أمام ابنته إيمي.

مسلسل ”سوبر ميرو“ بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، وحمدي الميرغني، وسمير غانم، وأحمد سلطان، وبيومي فؤاد، وملك قورة، وعمر الشناوي، ومحمد محمود، وسمير جوهر، ومحمد ثروت، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد السبكي.

كما ينافسها الفنان حسن الرداد من خلال مسلسل ”الزوجة 18“ والذي يشارك به في رمضان أيضًا، والمسلسل بطولة سلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن حسن الرداد شارك إيمي سمير غانم في رمضان 2018 من خلال مسلسل ”عزمي وأشجان“، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، ومن إخراج إسلام خيري.

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

كما يظهر الإعلامي رامي رضوان مع زوجته دنيا سمير غانم، في القصة الثانية من مسلسلها ”بدل الحدوتة 3″، والتي يحتوي على ثلاث قصص مختلفة، تطل بها دنيا سمير غانم على جمهورها خلال شهر رمضان المبارك.

ويكون الجزء الثاني عبارة عن استكمال لمسلسلها الذي قدمته من قبل ”لهفة“ في مفاجأة لجمهورها، واختارت ضيفي شرف زوجها الإعلامي رامي رضوان والممثل بيومي فؤاد.

مسلسل "من أول نظرة" يعتمد على 3 قصص مختلفة، ويشارك فى بطولة الـ10 حلقات الأولى محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، للمخرج خالد الحلفاوى، إنتاج سينرجى وهشام جمال، كما يظهر الإعلامي رامي رضوان زوج بطلة العمل ومعه هشام جمال وأوس أوس إلى جانب النجم الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد.