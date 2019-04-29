شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في إطلالة مثيرة

أشعل الممثل المصري أحمد الفيشاوي​ مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره عبر صفحته الرسمية على إنستغرام صورةً رومانسية تجمعه بزوجته، فيما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور.

وكان الفيشاوي نشر صورة رومانسية جمعته بزوجته ندى كامل معبّرًا عن فرحته بمرور عام على زواحه منها، حيث ظهر فيها وهو يُقبّلها ويحتضنها، بينما هي ترتمي براسها على كتفه، مُعلّقاً: “عام مرّ وأتمنى أن نعيش ونموت سوياً”.

ويشارُ إلى أنّ الكثير من الشائعات كانت انتشرت في الفترة الماضية تحدثت عن وجود خلافات بينهما قد تؤدي إلى الطلاق، الأمر الذي نفاه الفيشاوي، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".