الزوجان أحمد فهمي وهنا الزاهد يجتمعان في دراما رمضان 2019

يشارك الفنان المصري الشاب أحمد فهمي مع خطيبته هنا الزاهد ببطولة مسلسل ”الواد سيد الشحات“ الذي يخوض به السباق الدرامي في رمضان 2019.

وكانت طرحت أغلب الشركات المنتجة، الإعلانات التشويقية للمسلسلات التي تخوض سباق المنافسة، والذي برز فيه وجود ثنائيات حقيقية ”كابلز“ بين بعض الفنانين المرتبطين سواء في مراحل الخطوبة أو الزواج، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكر أنّ ”الواد سيد الشحات“، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي ومن إنتاج ”شركة سينرجى“، ويشارك بالمسلسل عدد من ضيوف الشرف، منهم ”محمد ثروت، وأحمد فتحي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، وحميد الشاعري“.