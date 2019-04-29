شاهد: الممثلة المصرية صابرين تصدم جمهورها

أثارت الممثلة المصرية صابرين، حالة من الصدمة لدى جمهورها، بعد تصريحات أطلقتها خلال مقابلة تلفزيونية، قالت فيها إنها لا تعارض دور "فتاة ليل" في أي عمل سينمائي.

وذكرت صابرين في مقابلة تليفزيونية مع فضائية "one" أنه لو عُرض عليها دور فتاة ليل ستقبله، ويمكن أن تقوم بمفردات تظهر أنها فتاة ليل، وليس شرط أن تظهر بملابس عارية.

وهاجمت صابرين منتقديها بسبب رأيها في الحجاب، قائلة: “فاضيين.. اشغلوا نفسكم بنفسكم، صلوا أكتر، وادعولى من قلبكم لو بتحبونى، إن ربنا يدينى الطريق الأصلح”.

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وأضافت، أنها دائمًا تأخذ أي قرار بعد قناعة تامة، مشددة على أنها تركت الفن بسبب ظروف شخصية، وليس لحرمة الفن أو غير ذلك مثلما قيل من بعض الأشخاص.

وتابعت: "أنا مرة طلعت فى برنامج وقلت أنا مش محجبة، وبلبس باروكة، عاجبنى الاستايل ده، وطلعوا قالوا الإسلام مش ستايل”.

وعن منتقديها بسبب الحجاب، تقول:”اللى ينزل معايا القبر يقولى ألبس ايه وملبسش ايه، لأنى هنزل لوحدى محدش معايا، فى أوروبا ناس بيلبسوا كات وأحسن منى مليون مرة، متبصوش للناس من صورهم الخارجية”.