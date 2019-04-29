البحرين: خليجية متهمة بالفعل الفاضح تخرج من سقف السيارة وترقص

أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين، حكماً على خليجية تبلغ من العمر (30) عاماً، بالحبس أسبوعين بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لخليجية وهي ترقص من فتحة سقف سيارة يقودها خليجي، فيما برأت المحكمة صديقها من التهمة المسندة إليه.

ووفق موقع "الأيام" المحلي، فإن المتهمة اعترفت أنه أثناء ما كانت برفقة صديقها المتهم الثاني، في سيارته، توجها إلى منطقة الجفير لأجل السهر، وخرجا عائدين للفندق، وكانت نافذة السقف مفتوحة، فقامت بالوقوف بنفسها، وأخرجت جسمها من فتحة السقف، وأشارت بحركات تدل على الرقص، بينما كانت تستمع وصديقها للأغاني في السيارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخليجية المتهمة وهي تخرج نصف جسدها من فتحة سقف سيارة وتفتعل حركات تدل على انسجامها مع الأغاني.