صورة رومانسية لياسمين عبد العزيز مع نجم مصري تشعل مواقع التواصل

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، موجةً واسعة من الجدل والتساؤلات، عقب نشرها صورةً رومانسية مع الفنان فتحي عبد الوهاب، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “لآخر نفس” المقرر أن يخوض في السباق الدرامي رمضان المقبل.

وعلقت ياسمين على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام” قائلة: “لآخر نفس رمضان 2019”.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين متابعي الممثلة المصرية، الذين باتوا يلاحظون الراحة الكبيرة التي تعيش بها منذ إعلانها انفصالها بعد سنوات طويلة من الزواج، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

Advertisements

يشار إلى أنّ مسلسل “لآخر نفس” تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، وحاولت ياسمين من خلال صفحتها تشويق جمهورها بمشاهد ومقاطع طريفة من التصوير.