تراند اليوم : ياسمين الخطيب تعلق على فضيحة أفلام خالد يوسف

علقت الكاتبة والإعلامية المصرية الخطيب؛ على موضوع الفيديوهات الإباحية التي ظهر فيها المخرج المصري خالد يوسف.

وقالت ياسمين الخطيب إن علاقتها المخرج المصري خالد يوسف انتهت منذ شهر مارس ٢٠١٧؛ مؤكدة إنها صفحة وانتهت؛ وبدأت حياة جديدة؛ وليست مسؤولة عن إعادة التنقيب فيما مضى.

أما بخصوص الفيديوهات الإباحية التي تم تداولها للمخرج خالد يوسف؛ فقد أكدت إنها تكن كل الاحترام والتقدير له؛ فقد كانت بينهما علاقة زواج واحترام متبادل وانتهت.

لمشاهدة فيديو رأي ياسمين الخطيب في خالد يوسف:

ورفضت التعليق على قضية الفيديوهات التي تم تداولها له مع عدد من الشخصيات العامة في المجتمع؛ فهي ترفض الحديث عن حياته الشخصية.

حكاية ياسمين الخطيب

ولدت ياسمين في الثمانينات بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات «المطبعة المصرية».

بدأت كتابة المقالات عام ٢٠١٠؛ وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور؛ وترأست القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام ٢٠١٥. Advertisements

وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب «التاريخ الدموي»، الذي تناولت فيه خمس فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب «قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة»، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه؛ وأخيراً كتاب «ولاد المرة»؛ الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية؛ وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان «كيميت تحت الإحتلال».

إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج

وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.

ومن جانب آخر أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.