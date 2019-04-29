قيم اوف ثرونز الموسم الثامن الحلقه الثالثه - شاهد كاملة و الفاصل الاعلاني - صراع العروش 2019

ننشر لكم يوم الاثنين، الحلقة الثالثة من مسلسل صراع العروش "قيم اوف ثرونز" عبر قناة HBO.

وينتظر عشاق ومتابعي مسلسل «صراع العروش» الحلقة القادمة من المسلسل والتي سوف تعرض الكثير من الأحداث المشوقة والكثير من الموت.

واقتربت اللحظات الأخيرة من الجزء الثامن من مسلسل صراع العروش المأخوذ من سلسلة روايات “أغنية الجليد والنار”.

ولم يتبق من الجزء الثامن سوى أربعة حلقات فقط، إلا أنه حتى هذه اللحظة ينال على إعجاب الكثير من متابعي هذه النوعية من المسلسلات والتي تحرص على إنتاجه شبكة (إتش.بي.أو).

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وعرضت الحلقة الماضية من مسلسل “صراع الوحوش” الصراع الدائم بين العصور الوسطى الخيالي والأموات والتي يقودها ملك الليل الذي خُلق من الثلج ويسكن في أقصى الشمال ولديه قدرة على إحياء الموتى والتحكم فيهم بعد ذلك.