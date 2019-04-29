حقيقة وفاة الفنان حسين ابو حجاج بحادث في مصر اليوم

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أنباء تتحدث عن وفاة الفنان المصري الشهير حسين أبو حجاج جراء حادث في مصر.

ونفى الفنان حسين ابو حجاج، كل الشائعات المتداولة حول وفاته، مؤكدا أنه ما زال يتمتع بصحة جيدة ويعيش مع أسرته.

وقال حسين ابو حجاج : "لسه حي ممتش (..) مفيش فايدة في الناس اللي قلوبها مريضة دي، إنها تقول علي حد عايش إنه مات".

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وأشار الفنان المصري إلى أنه تعرض العام المنصرم إلى ذات الشائعة، موضحا أنها تسببت له بمشاكل عديد.

وأضاف : "كل أهلي لما شافوا حاجة زي دي انهاروا بالعياط، وكانت حالتهم النفسية سيئة، لكن عرفوا بعدها إن أغلب ما يتردد على السوشيال ميديا كذب".

حسين ابو حجاج هو ممثل مصري بسيط ومحبوب، ولد في محافظة المنيا مدينة بنى مزار، يملك في الأساس سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات، ساعده الفنان هاني رمزي على دخول عالم الفن ليقدم سلسلة من الأدوار الصغيرة التي يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدي الضخم، ومن الأفلام التي شارك بها: (صعيدي في الجامعة الأمريكية، الناظر، غبي منه فيه، زكي شان)، كما شارك في كافة أجزاء المسلسل الكوميدي (الكبير أوي).