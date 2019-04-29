ببغاء برازيلي متهم بتجارة المخدرات

ألقت الشرطة القبض على ببغاء برازيلي، كان متواجداً برفقة مالكيه في مخبأ لتجارة المخدرات في منطقة فيلا إيرما دولسي، في عاصمة ولاية بياوي.

أفادت الشرطة البرازيلية: "أنه تم القبض على ببغاء مدرب على تحذير مالكيه الذين يروجون لتجارة المخدرات من الشرطة، عبر ترديد عبارة :" أمي الشرطة".

وبحسب ما صرح أحد الضباط الذي قال إنه بمجرد اقتراب الشرطة يبدأ الببغاء بالصراخ.

وأشارت الشرطة أنه تم تسليم الببغاء إلى حديقة حيوانات محلية حيث سيمضي ثلاثة شهور فيها ليتعلم الطيران قبل إطلاقه.

ويذكر أن الببغاء تم استغلاله في تجارة وترويج المخدرات، كما يتم استغلال حيوانات أخرى غالبيتها تصنف من الزواحف، حسب سبوتنيك.