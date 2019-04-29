فلسطيني يكشف سر صبغة شعر ترامب الأشقر

كشف مليونير فلسطيني سر صبغة الشعر التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

ووفقاً لموقع "العرب"، كشف المليونير الفلسطيني والخبير في صبغات الشعر فاروق الشامي، بحكم علاقة الصداقة بينه وبين ترامب، سر صبغة الشعر التي يستخدمها الأخير.

ويقول الشامي الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسيته الفلسطينية، إن علاقة صداقة بينه وبين ترامب بدأت منذ حوالي 18 عاما، أساسها عمل الشامي في قطاع التجميل وصبغات الشعر، ومواكبته لكل ما هو جديد في عالم الجمال.

ويضيف الشامي، "طورت علاقتي مع ترامب من خلال عملي في تصفيف الشعر وعملت معه في مسابقات ملكة جمال أمريكا وملكة جمال الكون، ومازلنا أصدقاء بالرغم من عدم موافقتي على رؤيته السياسية".





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وانتقل الشامي (76 عاما) إلى الولايات المتحدة في العام 1965، وعمل إلى جانب دراسته الجامعية في تصفيف الشعر، ومن ثمّ زاد اهتمامه بصبغات الشعر بالمواد الطبيعية، وما لبث أن حصل على شهرة في البلاد بعد أن أسس شركة “فاروق سيستمز” لصبغات الشعر.

ويقول الشامي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يستخدمان منتجات صبغة الشعر التي تنتجها شركته. وعن شعر ترامب "الأشقر"، يقول "أعتقد أن لدى ترامب نوعا جميلا من الشعر، يصففه ويرش عليه رذاذ الشعر الذي تنتجه شركة فاروق سيستمز".

ويتابع: "لون شعر ترامب فاتح، لذلك عندما ينعكس عليه شعاع الشمس يظهر مرات برتقاليّا ومرات أصفر، لكنه جميل، صدقني".

وافتتح الشامي قبل أيام في بيتونيا أكاديمية لتدريب مصففي ومصففات الشعر الفلسطينيين، على نفقته الخاصة.

ويشير المليونير فاروق الشامي، إلى أنه افتتح هذه الأكاديمية لتدريب الفلسطينيين، بدلاً من أن يسافروا إلى خارج البلاد لصعوبة الحصول على تأشيرات دخول إلى بعض الدول.