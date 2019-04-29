استعلام نتائج نظام نور 1440 الابتدائية و المتوسط والثانوية برقم الهوية NOOR

يترقب طلاب المملكة العربية السعودية ظهور نتائج الطلاب 2019 من خلال بوابة نظام نور المركزي للنتائج، عقب انتهاء الطلاب والطالبات من أداء اختبارات الفصل الدراسي الاول لمراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية، وقد دعت وزارة التربية والتعليم السعودية طلاب المملكة بالدخول عبر رابط موقع نور EduWave وبدء عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية وبالسجل المدني.

رابط موقع نور المركزي للنتائج

يوفر الموقع الرسمي العديد من المزايا والخدمات على مدار العام الدراسي لطلاب الابتدائي والمتوسط والثانوية، ومن أبرز ما يقدمه موقع نظام نور، إتاحة سهولة الاستعلام عن نتائج الطلاب لأولياء الامور إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مقر الإدارة التعليمية، علاوة على قدرة متابعة نسب الغياب والحضور الخاصة بأبنائهم من خلال رقم الهوية والحصول على بياناً مفصل خاص بأداء الواجبات الدراسية اليومية، وكذلك رصد نتائج الاختبارات الشهرية لتقييم مستوي الطالب سواء بالتقدم أو التراجع، وغيرها من الخدمات التعليمية المتوفرة بنظام نور، فقد حرصت (وزارة التعليم السعودية) على تطوير همزة التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات على مدار العام الدراسي .

نتائج الطلاب 2019 نظام نور برقم الهوية

وينفرد موقع نور الرسمي بالإعلان عن نتائج الطلاب لكافة المراحل التعليمية، حيث أنه النافذة الوحيدة الاستخراج نتائج الطلاب عبر موقع نور المركزي noor.gov.sa لذا وجب على كل ولي الأمر بدء تسجيل الدخول بالموقع لضمانه استخراج النتيجة المرجو.

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بعدما يتم اعتماد وزارة التعليم السعودية نتائج نظام نور 1440 لكافة المراحل التعليمية، حان الآن استخراج نتاج الطلاب عبر موقع نظام نور الإلكتروني، فما عليك سواء الدخول على رابط موقع نظام نور وادخل البيانات المطلوبة بداخل الأيقونات المخصصة لها ثم رصد النتائج.

شيد موقع نظام نور تطوير خدماته في حال نسيان الكلمة المرورية أو فقدانها، لذا حرص موقع نور الإلكتروني بتوفير رمز التحقق والبريد الإلكتروني لاسترجاع كلمة السر المفقودة كما هو مرفق بالصورة التوضيحية لـ رمز التحقق.

ومن الجدير ذكره وزارة التعليم السعودية نشأت موقع نظام نور للاعتماد عليه كلياً فيما يخص شأن الطالب، وتيسير الأمور على ولي الأمر سواء للاستعلام عن شأن الطالب ومرحلة نشاطه المدرسي بمنتهي الخصوصية دون الاطلاع عليها من أي فرداً أخر.

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