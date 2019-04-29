نظام نور للنتائج بالهويه وبالسجل المدني للاستعلام عن نتائج طلاب الابتدائية والمتوسط والثانوية عبر...

انتهت فترة اختبارات المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي منذ أيام قليلة، حيث بدئت الآن مرحلة تصحيح ورصد الدرجات وبدأ البحث من الطلبة والطالبات وذويهم عن نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية 1440 عبر موقع نظام نور، والذي من خلال الرابط يعرض شرائح نتائج الطلاب لمراحل “الابتدائي -المتوسطة -الثانوية”.

واليوم سنتعرف على كيفية طريقة التسجيل في نظام نور للمستجدين، من خلال رابط الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني، الذي يتيح عملية استخراج النتائج وكذلك تسجيل الطلاب المستجدين وتسجيل رياض الأطفال،وجميع المراحل التعليمية.

خطوات بسيطة تمنحك عملية التسجيل في نظام نور للنتائج، فقط ما عليك هو الدخول عبر رابط نظام نور ثم ستفتح أمامك نافذة تحمل أيقونة التسجيل كما هو موضح بالصورة أمامك.

ويذكر أن أنابت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال موقع نظام نور، والجدير بالذكر أن موقع نظام نور هو موقع أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية ويقدم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين من أهمها إظهار نتائج كل المراحل التعليمية.

نتائج الطلاب بنظام نور 1439

ويتميز نظام نور الإلكتروني بأنه يوفر الوقت والجهد على أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم ويتم عمل الكثير من التحديثات على نظام نور حتى يتمكن من توفير المعلومات لأولياء الأمور بكل دقة و تفصيل، هذا وقد أعلنت عدد من الهيئات العلمية والمجمعات نتائج الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في عدد من القطاعات والمدن السعودية.

رابط نظام نور بالسجل المدني

ويتم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1439 وبالسجل المدني عبر موقع نظام نور مجاناً لكل الطلبة والطالبات برقم الهوية أو رقم السجل المدني أو من خلال البيانات التي يتم توفيرها للطلبة والطالبات خلال العام الدراسي ليتمكنوا من الدخول على موقع نظام نور، وتعمل وزارة التربية والتعليم السعودية على توفير النتائج في اسرع وقت وبكل دقة .

نتائج الطلاب برقم الهويه 1439

ويتمتع نظام نور بالخصوصية التامة لكل بيانات الطلاب حيث لا يستطيع معرفة أي بيانات أو نتائج للطلاب إلا ولي الأمر أو الطالب الذي يحمل بيانات التشغيل من اسم المستخدم والرقم السري، وذلك دون أن يضطر ولي الأمر أو الطالب الذهاب إلى المدرسة للحصول على نتيجة الاختبارات.

نحيط بكم علماً أننا على صدد انطلاقة اعتماد نتائج نظام نور 1440 عبر موقع نور الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة، ويتم استعلام نتائج الطلاب بنظام نور عبر رابط موقع نظام نور المرفق بالأعلى .

طريقة الدخول على موقع نظام نور

بالصور طريقة الدخول موقع نظام نور والاستعلام عن نتائج الطلاب

أيام قليلة تفصلنا لرصد نتائج طلاب نظام نور، بعد ما يتم اعتمدتها من وزارة التعليم السعودية عقب تصحيح أوراق الامتحانات، تسيطر حالة من القلق على أليا الأمور والطلاب لاستخراج نتائج الامتحانات عبر موقع نظام نور الرسمي المرفق بالأعلى، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.

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تحديث: نحيط بكم علماً أن يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب لكافة المراحل عن طريق موقع نور الإلكتروني عبر الرابط المرفق بالأعلي، كما رفقنا لكم صورة توضحية لكيفية الاستعلام عن مستوي الطالب والأطلاع على تقارير الإحصائية الخاصة به من موقع نظام ونور الاليكتروني.

شرح طريقة الدخول لموقع نظام نور الإلكتروني

قم بالضغط أولاً على رابط موقع نظام نور المرفق أدناه

ستظهر لك الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي

أضغط على تسجيل

انت الان داخل موقع نظام نور

قم بالضغط على أيقونة استخراج النتائج برقم الهويه أو بالسجل المدني أو عن طريق رمز التحقق

“تعليم المدينة” رصد غياب الطلاب في نظام نور

ويذكر من قبل حذرت إدارة تعليم المدينة المنورة على كافة المدارس بالمملكة العربية السعودية، بتوجيب أتباع الانتظام الدراسي، لحضور الطلاب والطالبات، وعلى من لم ينتظم سيتم تطبيق الإجراءات النظامية حيال التأخير والغياب المقرر تطبيقه ، بجانب التواصل مع ولي أمر الطالب فيما يخص ذلك الأمر،

يعمل نظام نور علي أهمية رصد غياب الطلاب والطالبات ، والرجوع إلى تطبيق و تفعيل البرامج التربوية، التي ترصد قيم الانضباط الدراسي لكافة الطلاب ، من أجل تقليل الظاهرة المتصاعدة بالفترة الأخيرة لكرة الغياب والعمل على الحد منها

بالتوفيق والنجاح للجميع.

أولاً: أضغط على “تحويل المستخدم

ثانياً:أضغط على التقارير

ثالثاً: أختار ما بين تقارير المعلمين وتقارير الطلاب وتقارير الرجات تقارير الإحصائية ثم سيظهر لك كافة الإحصائيات المتعلقة بالطلاب.

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