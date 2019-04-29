استعلام عن نتائج التحصيلي 1440 برقم السجل المدني وكيفية حساب النسبة الموزونة

رابط استعلام عن نتائج التحصيلي 1440 الفترة الأول من خلال موقع نتائج قياس بالسجل المدني أو رقم المشترك، حيث أكد المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ظهور نتائج تحصيلي 1440 لطلاب وطالبات الثانوية العامة، على أن يتم الاستعلام عن نتائج التحصيلي بدون معوقات من خلال الروابط التي سنوضحها فيما يلي.

اختبار قياس التحصيلي للتخصصات العلمية أو النظرية، خصص لقياس مدى إلمام وتحصيل طلاب الثانوية العامة وبالتحديد السنة الثالثة من المادة العلمية أو النظرية خلال فترة التعليم العام، وبالتالي يتيح للجامعات الانتقاء من بين أفضل العناصر، ونشر موقع قياس التعريف بطبية اختبار التحصيلي العلمي والنظري، وكيفية التسجيل وفتح ملف مشترك، بخلاف طرق استعلام عن نتائج التحصيلي 1440 بالسجل المدني.

كيفية استعلام عن نتائج التحصيلي 1440

أعلن موقع قياس موعد ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي 1440 ليكون وفق الجدول الزمني المشار إليه في نص الإعلان المرفق صورته.

أوضح الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، كافة التفصيل حول الهدف من اختبار التحصيلي، وكيفية التسجيل على الموقع والحصول على بيانات ملف المشترك وغيرها، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الروابط التي سندرجها فيمنا بعد، وننشر كذلك توضيح حول كيفية حساب النسبة الموزونة .

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حساب النسبة الموزونة

ننشر لكم صورة توضيحية حول كيفية حساب النسبة الموزونة لطلاب الثانوية العامة بعد الإعلان نت نتائج الطلاب ونتائج التحصيلي للعام الحالي 1440.

استعلام نتائج قياس تحصيلي 1440

إليكم رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1440 من خلال بوابة نتائج قياس الإلكترونية، من خلال رابط نتائج التحصيلي أو الدخول على خدمات رابط نتائج قياس الحصول على درجات أو تقديرات قياس يمكن لتعرف على المزيد من الروابط بعالية، طريقة استعلام نتائج التحصيلي 1440 من خلال موقع قياس للنتائج للتعرف على نسب الطلاب في الثانوية العامة وحساب النسبة الموزونة .

تحديث: اعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي نتائج التحصيلي الفترة الأولى، لتواكب إعلان وزارة التعليم عن نتائج اختبارات الطلاب في الثانوية العامة، وهو ما يتوافق ورغبة العديد من الطلاب قبل التسجيل في اختبارات الفترة الثانية.

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