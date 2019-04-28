رسائل مسجات تهنئة بعيد شم النسيم في جمهورية مصر العربية

يحتفل المصريون، غدا الاثنين، بيوم شم النسيم منذ آلاف السنين، واستمر الاحتفال به دون انقطاع في كل مراحل التاريخ المصري.

ورغم التحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة المصرية كل عام للمصريين من عدم تناول الفسيخ خاصة من الجهات مجهولة المصدر، لما قد يؤديه من حالات تسمم تؤدي في كثير من الأحيان للوفاة خاصة لدى هؤلاء المصابين بارتفاع الضغط، فغالبا لا تخلو مائدة مصرية من الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم.

من جهته، يقول عصام ستاتي في كتابه "شم النسيم عادات وأساطير" إن الاحتفال بعيد "شمو" أو شم النسيم، كان احتفالا بالطبيعة في الأساس، ولم يكن احتفالا دينيا، حيث اختار المصريون القدماء توقيت الاعتدال الربيعي ليكون يوم العيد، وفي ذلك إشارة لارتباط العيد بإشراق الشمس وت فتح الزهور، ما يعني بداية حياة جديدة.

وكان ارتداء المصريين أفضل ثيابهم والتطيب بأفضل العطور، من أبرز طقوس الاحتفال به، كما كانوا يستيقظون قبل شروق الشمس، ليقصدوا الحدائق والبحيرات، بينما صفحة النيل تمتلئ بالزوارق والمراكب التي تزينها زهور اللوتس وفروع الأشجار.

رسائل التهنئة: