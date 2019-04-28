رسائل مسجات تهنئة بعيد شم النسيم في جمهورية مصر العربية

يحتفل المصريون، غدا الاثنين، بيوم شم النسيم منذ آلاف السنين، واستمر الاحتفال به دون انقطاع في كل مراحل التاريخ المصري.
ورغم التحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة المصرية كل عام للمصريين من عدم تناول الفسيخ خاصة من الجهات مجهولة المصدر، لما قد يؤديه من حالات تسمم تؤدي في كثير من الأحيان للوفاة خاصة لدى هؤلاء المصابين بارتفاع الضغط، فغالبا لا تخلو مائدة مصرية من الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم.
من جهته، يقول عصام ستاتي في كتابه "شم النسيم عادات وأساطير" إن الاحتفال بعيد "شمو" أو شم النسيم، كان احتفالا بالطبيعة في الأساس، ولم يكن احتفالا دينيا، حيث اختار المصريون القدماء توقيت الاعتدال الربيعي ليكون يوم العيد، وفي ذلك إشارة لارتباط العيد بإشراق الشمس وت فتح الزهور، ما يعني بداية حياة جديدة.
وكان ارتداء المصريين أفضل ثيابهم والتطيب بأفضل العطور، من أبرز طقوس الاحتفال به، كما كانوا يستيقظون قبل شروق الشمس، ليقصدوا الحدائق والبحيرات، بينما صفحة النيل تمتلئ بالزوارق والمراكب التي تزينها زهور اللوتس وفروع الأشجار.
رسائل التهنئة:
- يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس نوري على حبيبي ضياكي وقوليله كل شم نسيم وانت بخير.
- يا عصافير روحي وقولي ليه ولهانة احضنه وبوس أنزل فيه وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه .. وأقوله كل شم نسيم جديد وانت سعيد.
- كل شم نسيم وانت طيب، المرسل: عيد ربيع سعيد.
- بكرة الشمس تشرق بيوم سعيد من شم نسيم جديد يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا
- للغالين بس .. اللي أحبهم ويحبوني كل شم نسيم وانتوا بخير بمناسبة عيد الربيع
- أعذب تهنئه لأعذب أحساس … يالي انت حبك مالوش قياس .. كل شم نسيم و أنت اسعد الناس
- بمناسبة شم النسيم نرسل .. باقة حب مع سلة بوسات .. نسكبها على أجمل .. خد يملكه أغلى بشر
- تهئنه من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل شم نسيم وانت سعيد وعمر مديد وبوسه لك يا اغلي حبيب.
- قمنا من نومنا مشتاقين، قلتا نصبح على الغاليين، ونقول لهم! كل سنة وانتم طيبين.
- مكان البدر خليتك، ملاك الخير سميتك، عزيز وغالي ناديتك، وبشم النسيم هنيتك.
- ممكن تزورنا؟ محتاجينك ضروري . .عاملين رنجة ومحتاجين ملح .. هاته بجيبك.
- حبيت اسلم باليمين، أبوس خدك والجبين، اهديك ورد وياسمين، بمناسبة شم النسيم.
- قلبي محتاج ليك وبنبضه يسقيك وبحنانه يدفيك وبشم النسيم يهنيك
- عيد الربيع علينا هل، والقلب من بعدك مل، ارجع بقى وبطل هبل.
- ما قدرتش أقولها لحد قبلك، لا نفسي ولا قلبي طاوعوني، حبيت إنك أول من يسمعها، كل شم نسيم وأنت بخير يا عيوني
- الورد قال كلمته فى شم النسيم عبر عن فرحته , إياك تنسانى بأكلة سمك
- قالوا البيض رمز الاحتفال قولت مافيش غيرك على البال.
- بكل الشوق وصادق الحب وبشم النسيم أهنيك.
- أهنيك بشم النسيم وألوانه الجميلة ونسيمه العليل.
- قبل ما تلبس الزعبوط وتجيب زمارة وتقول توت كل شم نسيم وانت فرحان و مبسوط.
- في انشغال جميع الخطوط والشبكة بقت أخطبوط كل شم نسيم وانت مبسوط.
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة شم النسيم ويعود عليكم بالخير.