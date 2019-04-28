شاهد الآن مسلسل عائلة الحاج نعمان الحلقة 29 بطولة الفنان تيم حسن

نجح المؤلف مجدى صابر أن يكون موجودا على الساحة الفنية، وأن تنافس أعماله فى نسب المشاهدة، وتحقق نجاحات كبيرة، بخلاف أبناء جيله الذين تم إجبارهم على الاعتزال وجلسوا فى بيوتهم بلا عمل.

الحلقة هنــا

ويتلقى مجدى صابر هذه الأيام ردود أفعال أحدث مسلسلاته «عائلة الحاج نعمان» الذى يذاع على قناة mbc مصر، ثانى عمل درامى طويل له بعد مسلسله «سلسال الدم» الذى تخطت حلقاته الـ 200 حلقة.

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وقال المؤلف مجدى صابر: "سعيد جدا بهذه التجربة، خاصة أن الكواليس كانت رائعة، فالتصوير كان سلسا للغاية، ولم نواجه أى مشاكل، وتألق المخرج أحمد شفيق فى إدارة العمل كما ينبغى، فهو مخرج متميز أظهر إبداعا غير عادى".

وأضاف: "المخرج قدم لنا السهل الممتنع، ولم يبخل بأى شيء على المسلسل ولذا نجح فى ترجمة خيالى الذى كتبته على الورق إلى صوت وصورة وانبهرت وأنا أرى النتيجة على الشاشة".

ويعتبر مسلسل عائلة الحاج نعمان من أعمال الدراما الاجتماعية الإنسانية التي تجسد حكايا صراع البشر لأجل المال، وطمع النفوس التي تحمل الكراهية والبغضاء، وغيرها الكثير من الدروس التي يحملها المسلسل.