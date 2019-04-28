الموت يخطف عارض أزياء خلال مشاركته في أسبوع الموضة

خطف الموت عارض الأزياء، ”تاليس سواريس“، بعد أن سقط على الأرض مغميًا عليه أثناء عرض أزياء للعلامة التجارية ”أوكسا“ في البرازيل خلال أسبوع الموضة في ساو باولو.

وذكرت صحيفة ”فولها برص“ البرازيلية، أن سواريس تعثر في ربط حذائه قبل سقوطه أرضًا، وسرعان ما بدأت تخرج الرغاوى من فمه فور سقوطه. وقام الإسعاف بنقله إلى المستشفى وسط رعب المتفرجين، قبل أن يعلن عن وفاته.

واعتقد المتفرجون في بادئ الأمر، أن السقوط جزء من عرض للأزياء، ولكن أصابهم الذعر عند صعود الطاقم الطبي إلى المسرح، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ونشر منظمو أسبوع الموضة على ”إنستغرام“ صورة لعارض الأزياء مع كتابة ”الحياة مجرد منصة ونحن نمر عليها، ونحن في غاية الحزن لوفاتك“.