مشاهد حصرية من كواليس مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة

يواصل صنّاع مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرّارة عملهم وبساعاتٍ مُضاعفة من التصوير، تصل إلى 20 ساعة يوميًا من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، خاصة أن العمل يحتوى على قدر كبير من التفاصيل والخيوط الدرامية، قد تجعل التصوير يستمر لوقت متأخر.

وبالدخول في كواليس المسلسل، يجري التصوير حاليًا داخل إحدى فيلات منطقة المقطم، وصور مخرج العمل بيتر ميمى عدة مشاهد بدأت فى الساعة الثانية ظهرا، وجاءت المشاهد الأولى بتصوير مشهد داخل غرفة نوم اللواء جلال خطاب الذى يجسده النجم أحمد عبد العزيز، إذ أصيب بوعكة صحية خلال أحداث المسلسل، وذلك أثناء زيارة الضابط سليم الأنصارى له فى بيته، ويسقط اللواء على الأرض، ويحاول سليم إفاقته إلا أنه فشل، فقرر أن يستعين بأحد الأشخاص لمساعدته.

أما المشهد الثانى عبارة عن تواجد اللواء خلال خطاب فى فراشه، وفى زيارته المذيعة التى تجسدها "هيدى كرم" وسليم الأنصارى ليطمئنا عليه، ودار بينهم حديث حول محاولة اللواء جلال خطاب تهدئة المذيعة عن شن حروب إعلامية على بعض الأشخاص، وانتهى المشهد بمحاولة الاطمئنان على "مالك" نجل الضابط سليم الأنصارى من قبل المذعية "هيدى كرم"، الذى أصيب بوعكة صحية، وقالت له "حمد الله على سلامة مالك يا سليم بيه.. هنتقابل قريب إن شاء الله".

وبعد تصوير عدة مشاهد حصل فريق العمل على استراحة لتناول الطعام فى الساعة 12 منتصف الليل، ليبدأ بعدها فريق العمل فى تصوير مشهد آخر، والذى جمع بين أمير كرارة وأحمد عبد العزيز ويسرا اللوزى وأحد الأشخاص الذى يجسد شخصية "طبيب"، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يذكر أنّ مسلسل "كلبش 3"، هو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.