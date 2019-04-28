مشاهدة قناة بين سبورت 1 bein sport hd المفتوحة بث مباشر بدون تقطيع

يترقب عشاق الكرة الإفريقية متابعة المواجهة القوية التي ستجمع بين الزمالك وضيفه النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

ويسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي ستقام في تونس يوم 5 من مايو المقبل.

ويخوض الفريق الأبيض مباراة الغد بمعنويات قوية ورغبة في تحقيق الفوز وبنتيجة "مريحة" من أجل التتويج باللقب الإفريقي لمعادلة الأهلي الذي توج بلقب هذه البطولة في نسخة 2014.

وعلى الرغم من خوض فريق النجم الساحلي لمباراة الغد أمام الزمالك بمعنويات قوية عقب نجاحه في الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف بنهائي كأس زايد للأندية الأبطال وتتويجه باللقب، في مباراة مثيرة تقدم فيها الفريق التونسي بهدف نظيف.