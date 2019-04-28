تردد قناة لنا السورية الجديد نايل سات بلس - مسلسلات رمضان 2019

احتفل فريق عمل مسلسل "الحرملك" للكاتب سليمان عبد العزيز و المخرج تامر إسحاق، بعيد ميلاد النجمة السورية سلافة معمار، وذلك خلال كواليس تصوير العمل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة .

وبدا النجوم برفقة سلافة وهم يغنون وفرحون بعيد ميلادها، و أحضروا لها قالب الكيك الذي قامت بتقطعيه، حيث نشرت النجمة السورية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاحتفال، و توجهت بالشكر لجميع فريق العمل .

وعلى الصعيد الفني، تحضر سلافة هذا العام ببطولة مسلسل ” الحرملك ” برفقة مجموعة من النجوم و النجمات، حيث سيعرض العمل في رمضان على قناة mbc1.

كما تحضر معمار ببطولة مسلسل "مسافة أمان" للكاتبة إيمان السعيد والمخرج الليث حجو و إنتاج شركة "إيمار الشام" ، حيث سيعرض العمل في رمضان على قناة "لنا".

Advertisements

تردد قناة لنا:

النايل سات 12360 رأسي/ النايل سات 10772 أفقي/ النايل سات 12226 أفقي (لنا بلس)