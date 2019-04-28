شاهد: صورة نادرة للرئيس حسني مبارك

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك صورة لوالده مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات خلال أدائهم الصلاة في إحدى أحياء محافظة سيناء.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صورة تاريخية للرئيس السادات رحمة الله عليه ونائب رئيس الجمهورية مبارك والدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء والمهندس عثمان أحمد عثمان والمهندس سيد مرعي".

محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك ولد عام 1928، كفر المصيلحة، المنوفية هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011.

وتنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد مظاهرات عمت البلاد قبل نحو ثماني سنوات.