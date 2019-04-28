شاب يحرق والده وزوجته ويقتلهما لهذا السبب

وقعت جريمة بشعة عندما أقدم شاب على حرق والده وزوجته في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب خلافات مالية بينه ووالده.

وفي تفاصيل الحادثة قرر الشاب قتل والده بسبب الخلافات المالية، وأحضر عصا "شومة"، وتوجه إلى غرفة والده، وزوجته العجوز، ثم عاجل أباه بضربة على رأسه، انقض بعدها على زوجته بضربات متتالية حتى غرقت في دمائها، وفقدت الوعي".

ثم أحضر الشاب "جركن" كيروسين، وسكبه على جسد الأب وزوجته، أخرج من بين طيات ملابسه علبة ثقاب، أشعل أحد عيدانها بكل هدوء، وألقى به عليهما، وانسل خارجًا من الغرفة، وظل واقفًا أمامهما؛ حتى تأكد من موتهما، ولاذ بالفرار إلى أن تم القبض عليه.

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وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقى قسم أول السلام، بلاغًا من الأهالي، بنشوب حريق بغرفة حارس عقار 62 سنة، نتج عنه مصرعه وزوجته 55 سنة، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق بذراعه اليمنى.

وبإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، تم تشكيل فريق بحث من عناصر الإدارة العامة لمباحث العاصمة؛ لكشف غموض الحادث.

وكشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس، وكسر بعظام زوجته، في الوقت الذي كشف فيه تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بأن الحريق متعمد، وخلال عملية البحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه ووالده.