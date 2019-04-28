شاهد: أبرز أحداث مسلسل طوق البنات الجزء الخامس في رمضان

أكدت شركة الانتاج الفني "قبنض" أن موسم دراما رمضان 2019 سيشهد حضور الجزء الخامس من مسلسل "طوق البنات"؛ بسبب طلب الجمهور بالإضافة إلى الجزء الرابع من مسلسل " عطر الشام " للكاتب والمخرج نفسه.

وأشارت قبنض إلى أن هناك طلب من المحطات الفضائية على هذين العملين بالإضافة إلى إعجاب الجمهور ومطالبته بالعملين هو ما دفع الشركة المنتجة للاستمرار بهما حسب تعبيره.

Advertisements

ويشهد الجزء الخامس من العمل انسحاب عدد من نجوم الأجزاء السابقة، وفي مقدمتهم النجم رشيد عساف الذي أدى شخصية الزعيم " أبو طالب "، وغياب الفنانة إمارات رزق، بعد مشاركتها بالأجزاء السابقة، لتحل مكانها الفنانة السورية أماني الحكيم.

من جهته، قال الفنان رشيد عساف: "إنه لم يعد مجدياً الاستمرار بالعمل، وقال : لقد وصل العمل إلى تمامه، و تجاوز الحكاية الأساسية، وبالنسبة لي ستكون الأجزاء الأخرى شبه مجانية ".

بدوره، أوضح الكاتب أحمد حامد، أنه لن تتم الاستعانة بأي ممثل آخر لأداء شخصية "ألزعيم"، بل ستبقى غائبة عن الأحداث في حال كان هناك مجال لعودة رشيد عساف للعمل من جديد في أجزائه اللاحقة، مؤكدًا أن هناك أجزاء جديدة يجري العمل على تحضيرها للمواسم القادمة.