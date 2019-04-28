شاهد: هكذا روجت هيدي كرم لمسلسل "كلبش 3"

روجت الفنانة هيدى كرم لمسلسلها الجديد كلبش 3 ونشرت هيدى على صفحتها على انستجرام أفيش جديدا لها من مسلسل كلبش 3 وظهرت هيدى منفردة على الأفيش.

وتجسد هيدى كرم دور مذيعة "توك شو" ضمن أحداث مسلسل "كلبش3"، حيث يشاركها البطولة والتمثيل نخبة من نجوم الشاشة المصرية والعربية.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت هيدي كرم العديد من الأعمال الدرامية على غرار ملكة المطبخ والعميل 1001 والمحطة الجايه ونصيبي وقسمتك والعندليب واللص والكتاب وخضرة الضباط اخي والعديد من المسلسلات.