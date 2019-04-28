تعرف على مسلسل هيفاء وهبي في رمضان 2019

نشر الفنان المصري أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورةً له بصحبة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مفاجئًا الجمهور بمشاركتها معه في مسلسله الجديد "الواد سيّد الشحات" المقرر عرضه رمضان المقبل.

وبيّن الفنان فهمي، أنّ هيفاء وهبي ستظهر خلال الحلقات التي سيؤدي فيها دور رجل ”أصلع“، حيث يظهر من بروموهات المسلسل أن فكرته متشابهة مع مسلسله القديم ”ريح المدام“، والذي يعتمد فيه على قصص متعددة على مدار 30 حلقة.

وعلق عليها قائلًا: ”هيفاء وهبي مع شخصية مو صلع من مسلسل الواد سيد الشحات.. اضرب جامد“، حيث ظهر فهمي وهيفاء بنفس الشخصية التي سيؤديها كل منهما خلال المسلسل.

وكانت هيفاء قد قدمت أكثر من عمل درامي خلال السنوات الماضية، إلا أنها لم تلق النجاح المتوقع، وأبرز مسلسلاتها: ”مولد وصاحبه غايب“ و“لعنة كارما“ و“الحرباية“ و“مريم“.

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كما يعود أحمد فهمي، العام الحالي للساحة الدرامية بمسلسله المنتظر ”الواد سيد الشحات“، بعد غيابه العام الماضي واكتفائه بالظهور كضيف شرف، وينتظر جمهوره مسلسله الجديد، لا سيما أن خطيبته هنا الزاهد تشاركه البطولة، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكر أنّ مسلسل ”الواد سيد الشحات“ بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسني، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج ”شركة سينرجي“.