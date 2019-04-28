رابط مباشر: استعلام عن نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية 1440 - موقع نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن نتائج الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال نظام نور للنتائج برقم الهوية 1440.

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ويمكن لكل طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة الاستعلام عن النتائج الدراسية عبر نظام نور برقم الهوية التي تم الإعلان عنها من خلال الرابط المرفق في هذه الصفحة.

ويعد نظام نظام نور واحد من أفضل المواقع التكنولوجية بالمملكة العربية السعودية التي تختص بعرض نتائج طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة بالمملكة.

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ويأتي هذا النظام في إطار اتباع المملكة للأساليب التكنولوجية الحديثة في البحث والاستعلام لضمان السرية والدقة وتوفيرا للوقت أيضا.

ويمكن للمعنيين الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري ، حيث قامت وزارة التعليم بتوفير هذه الخدمة مسبقا ، والتي تعد من أهم مزايا الموقع التي يقدمها لأولياء الأمور والطلاب.

ويستطيع الطالب أو ولي أمره التعرف على النتيجة بكل سهولة ويسر وذلك من خلال استخدام رقم الهوية الخاص بالطالب أو الطالبة فقط.