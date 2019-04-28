موعد شهر رمضان 2019 - كل الدول العربية

كشف المركز الدولي للفلك، مساء يوم الأحد 28 أبريل، عن الموعد المتوقع فلكيا لقدوم اول ايام شهر رمضان 2019.

وذكر مركز الفلك الدولي أنه من المتوقع أن يصادف يوم الاثنين 6 مايو المقبل، أول أيام رمضان 2019 في غالبية الدول العربية والإسلامية.

وبحسب المركز الدولي، فإن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 أبريل، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 مايو.

ولفت إلى أنه "في ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي",

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وأضاف : "بناء على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 06 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم".

ونوه إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية.

وأكد أنه يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أميركا.

شهرُ رَمَضَانَ هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع في أيامه المسلمون عن الشراب والطعام مع الابتعاد فيه عن الشهوات من الفجر وحتى غروب الشمس.