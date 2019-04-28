دوام البنوك في السعودية خلال شهر رمضان 1440 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى

ننشر أوقات دوام البنوك في السعودية خلال شهر رمضان المبارك 1440 وفقاً للتعميم الصادر عن مؤسسة نقد العربي السعودي “ساما”، حيث حددت مؤسسة النقد مواعيد دوام البنوك والمصارف والنظام السعودي الخاص بالتحويلات النقدية السريعة في رمضان 2019، بالإضافة إلى تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد الأضحى للعام الجاري 1440هـ، وقد تم إصدار التعميم الخاص بتحديد هذه المواعيد من قبل المؤسسة استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مراقبة البنوك السعودية الخاص بتحديد أيام إجازات البنوك بالمملكة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي “المركز الرئيسي” المتعلق بـ أوقات عمل البنوك في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1440هـ.

أوقات دوام البنوك في السعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربية السعودي تعميماً يُحدد مواعيد دوام البنوك السعودية خلال شهر رمضان المبارك 1440، بالإضافة إلى احتوائه أيضاً على موعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1440، وقد جاء هذا التعميم مستنداً على المادة السادسة عشر من النظام الخاص بمراقبة البنوك بالمملكة العربية السعودية وتحديد أيام الإجازات وساعات العمل بها، وقد ورد بالتعميم توضيحاً لهذه الأمور، ويمكنكم التعرف على نقاط التعميم من خلال التالي:

يكون دوام البنوك في السعودية أو أوقات العمل للبنوك المتعلق بالتعامل مع المستفيدين “الجمهور” خلال أيام رمضان 1440هـ اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً. تبدأ إجازة عيد الفطر بالمملكة اعتباراً من نهاية دوام الخميس بتاريخ 25 رمضان 1440هـ الموافق لتاريخ 30 مايو 2019م، وسيتم العودة لاستئناف العمل مرة أخرى بالبنوك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 6 شوال 1440هـ الموافق لتاريخ 9 يونيو 2019م وفقاً لتقويم أم القرى. تبدأ إجازة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من نهاية دوام الخميس بتاريخ 7 ذي الحجة 1440هـ الموافق لتاريخ 8 أغسطس 2019م، وسيتم العودة لاستئناف العمل مرة أخرى بالبنوك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 17 ذي الحجة 1440هـ الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2019م وفقاً لتقويم أم القرى.

من خلال النقاط السابقة يمكنكم التعرف على موعد إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين لعام 1440هـ، بالإضافة إلى أوقات دوام البنوك في السعودية في شهر رمضان المبارك، ومن يرغب في التعرف على إمساكية رمضان 1440 في السعودية ومواقيت الصلاة في كافة المدن، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية وكل عام وأنتم بخير.

← إقرأ أيضاً: