حقيقة وفاة سلطان مفرح البشري مدرب فريق الفيصل - السعودية

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، أنباء تتحدث عن وفاة سلطان مفرح البشري مدرب فريق الفيصل في المملكة العربية السعودية.

وكتب أحمد البشري عبر (تويتر): فقدنا صباح هذا اليوم أخاً عزيزاً على قلوبنا سلطان مفرح البشري "مدرب فريق الفيصل بالشامية؛ إثر نوبة قلبية.

وأضاف البشري: ذلك الشاب الذي لا تراه إلا مبتسماً.رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وسائر أموات المسلمين يارب العالمين وربط على قلوب ذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره كتب المغرد توفيق: ألمني خبر وفاة الأخ سلطان مفرح البشري، اسأل الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ولاحول ولاقوة الابالله