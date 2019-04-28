نظام نور للشهادات برقم الهوية الوطنية Noor Results 1440

قامت وزارة التعليم السعودية بتعطيل رابط نظام نور للشهادات برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق Noor Results، وذلك تزامناً مع فترة الاختبارات النهائية 1440 لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث يتم تعطيل نظام نور بالهوية Eduwave من أجل إدخال درجات الطلاب في النظام المركزي، وسيتم تفعيل وإتاحة موقع نور برقم الهوية الوطنية مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة (بعد انتهاء اختبارات نهاية العام الدراسي)، ويتم حالياً إتاحة نظام نور المركزي الجديد 1440 باسم المستخدم وكلمة المرور (الحساب الخاص بكل مستخدم للنظام).

ويرجع سبب إطلاق نظام نور الجديد تنفيذاً للتوجيهات السامية الآمرة بضرورة رفع كفاءة التعليم بالمملكة وزيادة فعاليتها ونقلها من البيئة التقليدية المعتمدة على الأوراق إلى البيئة الذكية أو الرقمية التي تعتمد على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، والهدف من تأسيس هذا نظام نور التعليمي الشامل لكافة الخدمات التعليمية من أجل تقديم خدمات التعليم إلكترونياً لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم عام، وتوفير التقارير لصناع القرار بالكيفية المرغوبة، ومن خلال الموضوع نوفر العديد من المعلومات حول نظام نور بالسجل المدني أو باسم المستخدم وكلمة المرور، وتوفير أخر المستجدات حول برنامج نور برقم الهوية المركزي، بالإضافة إلى رابط دخول نظام نور 1440.

نظام نور للشهادات برقم الهوية

يشتمل نظام نور التعليمي على جميع المدارس التي يتم الإشراف عليها من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فهو يعمل على خلق التكامل والترابط مع الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة، واستخراج التقارير المرحلية والختامية بصورة لحظية، وتمكين الأجهزة الوزارية ومنسوبيها أو مسؤوليها من متابعة العملية التعليمية والتربوية أيضاً، ويُمكن الدخول إلى نظام نور برقم الهوية فور إتاحته أو دخول نظام نور من حساب المستخدم الشخصي في أي مكان وأي زمان عن طريق الإنترنت.

وقد وفر نظام نور للشهادات برقم الهوية الوطنية فقط أو نظام نور المركزي 1440 طباعة ملايين الأوراق لنتائج الطلاب، وخفض معدل زيارة أولياء الأمور لأبنائهم بالمدارس للاستعلام عن نتائجهم، كما منح نظام نور لنتائج الطلاب فرصة متابعة الطلاب/الطالبات من جانب أولياء الأمور من 7 ساعات عمل إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على كافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت الوزارة عن تأثر سرعة سيرفر وأداء الخوادم الخاصة بالنظام، مما أدى إلى بطء بعض الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام، وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من جانب المستخدمين لـ نظام نور للشهادات المركزي، حيث تزامن فتح باب التسجيل في رياض الأطفال 1441هـ مع تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441هـ، بالإضافة إلى متابعة أعمال النقل الداخلي والخارجي وإدخال درجات الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر نظام نور لشهادات الطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

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رابط الدخول إلى نظام نور المركزي

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل وبدون رقم سري، وذلك من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب/الطالبات عند استخراج نتائجهم، فلا يحتاج المستخدم لإدخال بيانات الحساب الشخصي الخاص به، ولكن كل ما عليه فقط هو كتابة رقم الهوية ورمز التحقق ومن ثم الاستعلام مباشرةً عن النتيجة، بالإضافة إلى التخفيف عن نظام نور المركزي الرئيسي حتى لا يحدث تعطل بالنظام نتيجة الضغط على السيرفر.

وقد كانت الوزارة في بادئ الأمر تتيح موقع نور بالهوية في أوقات الاستعلام فقط عن نتائج الطلاب سواء نتيجة الفصل الدراسي الأول أو نتيجة نهاية العام الدراسي، ولكن سرعان ما تحول النظام ليصبح نظام نور بالسجل المدني متاحاً طوال الوقت، ويتم تعطيله فقط أثناء إدخال درجات الطلاب (أوقات الاختبارات)، ويتم الدخول إلى نظام نور للشهادات برقم الهوية الرسمي فور تفعيله من خلال الرابط المرفق، وإليكم روابط دخول نظام نور الجديد من خلال التالي:

نظام نور المركزي. نظام نور برقم الهوية الوطنية.

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