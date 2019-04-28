تراند اليوم : قرار جديد بشأن منى فاروق وشيماء الحاج يتعلق بالفيديو الاباحي

فنون - 27/03/2019 15:58

الخليج 365 - واصلت محكمة مصرية النظر في قضية الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج المتعلقة بتسريب فيديو إباحي لهما رفقة شخص آخر قيل إنه المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، والتي أثارت جدلا واسعًا مؤخرًا.

وفي إطار التحقيق في القضية، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالقاهرة، تجديد حبس الفنانتين، 45 يومًا إضافيًا، بعد توجيه اتهامات لهما بنشر فيديوهات جنسية فاضحة، ونشر الرذيلة بالظهور في فيديوهات جنسية منتشرة على الشبكة العنكبوتية.

وسببت القضية ضجة عارمة في الوسطين الفني والجماهيري والسياسي في مصر بعد القاء القبض على نساء أخريات غير الفنانتين، منهن سيدة الاعمال منى الغضبان، والراقصة كاميليا، والاعلامية رنا هويدي.

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وألقت السلطات المصرية القبض على المتهمات بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، بالرغم من حديثه أكثر من مرة عن القضية، وأقوال بعض المتهمات بزواجهن العرفي من المخرج.

ويتواجد خالد يوسف حاليًا خارج مصر، حيث قال في أكثر من تصريح، إن حملة التشهير به تأتي بسبب موقفه السياسي الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا، داخل البرلمان المصري، والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعطي الحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034.