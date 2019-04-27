حقيقة خبر وفاة البطريرك صفير في لبنان الان

كشفت مصادر رسمية، يوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن وفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير .

ونقلت وسائل إعلام عن الدكتور الياس صفير، الطبيب الخاص في البطريرك مار نصرالله بطرس صفير تأكيده عدم صحة الأنباء المنشورة حول وفاته.

وقال الدكتور الياس صفير إن "البطريرك صفير تلقى العلاج منذ يومين في مستشفى اوتيل ديو بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها نتيجة الكريب"، لافتا إلى أنه "يتعافى وهو بصحة جيدة”.

وحث الدكتور وسائل الاعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأنباء، متمنيا على “المواطنين عدم الأخذ بالشائعات”.

نصر الله بطرس صفير أو رسميًا صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال نصر الله بطرس صفير الكلي الطوبى، البطريرك الماروني السادس والسبعون انتخب في 19 أبريل 1986 خلفًا لأنطون بطرس خريش وقاد الكنيسة المارونية خمسًا وعشرين عامًا حتى استقالته بداعي التقدم بالسن، ليكون بذلك ثاني بطريرك يقدّم استقالته وقد خلفه منذ 25 مارس.