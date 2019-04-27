تراند اليوم : تفاصيل جديدة في قضية فيديوهات خالد يوسف الإباحية...

في تطور جديد لقضية الفيديوهات الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف، كشف المحامى شعبان سعيد، إن النائب العام المستشار نبيل صادق أرسل بلاغ ميرهان حسين المقيد برقم 2225 لسنه 2018 عرائض النائب العام ضد أحد المحامين لنشره أخبار كاذبة بوجود اسطوانة لديه وتورطها بقضية المخرج الشهير لنيابة شمال الجيزة لبدء التحقيق.



يذكر أن مريهام حسين قد تقدمت بالبلاغ ضد رئيس تحرير جريدة “الوطن” المصرية والقائمين عليها، في تهمة نشر الأكاذيب عن الفنانة المصرية ميرهان حسين موكلة المحامي شعبان سعيد، وإدراج اسمها مع المتهمين في قضية “الفيديوهات المخرج خالد يوسف” الشهيرة.

وطالب المحامي شعبان سعيد وكيلًا عن الممثلة المصرية، بتحريك دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة، بجريمة سب وقذف ميرهان حسين، وذلك من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجريدة والقائمين عليها.

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وجاء في البلاغ الآتي “جريدة الوطن الإلكترونية نشرت خبرًا كاذبًا بالتعاون مع المحامي أسامة زهران، والذي يدعي كذبًا أنه تقدم ببلاغ ضد ميرهان حسين في قضية الفيديوهات الجنسية التي تجري النيابة التحقيقات فيها، وهي محل اهتمام الرأي العام بمصر والوطن العربي حاليًا”.

وأكد وكيل الفنانة في البلاغ أن كل ما تم نشره وتداوله ليس له أي أساس من الصحة، كما أن الفنانة لا تعرف المخرج خالد يوسف شخصيًا ولا تربطها به أي علاقة، مؤضحًا أنها تلقت الكثير من المكالمات من زملائها الذين اعتقدوا أنه تم القبض عليها على إثر ما نُشر، وهو ما قد يؤثر على مستقبلها الفني وسمعتها، لذلك تقدمت بهذا البلاغ.

يذكر أن الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، تقضيان فترة الحبس على ذمة التحقيق، في قضية “فيديوهات خالد يوسف”، وقد اعترفتا بالزواج العرفي منه في الفترة ذاتها التي صور بها الفيديو، بينما سافر المخرج والبرلماني الشهير إلى باريس، معلنًا انتظاره توجيه اتهام رسمي إليه.