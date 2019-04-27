قناة "سكاي نيوز عربية" تنطلق بحلة جديدة

أعلنت قناة سكاي نيوز عربية، أنها ستطلق يوم الاثنين القادم، أحدث التقنيات الرقمية في البث التلفزيوني، بالاضافة إلى انضمام مجموعة من الوجوه والمواهب الإعلامية الجديدة إلى شاشة القناة.

وأنشأت القناة أحدث غرفة أخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات البث المرئي، مع استوديوهات إخبارية جديدة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزّز (AR)، والتي تتفاعل مع مقدمي البرامج والضيوف، وتضعهم في عالم افتراضي لجعل المشاهد أقرب من القصة والحدث.

كما أعلنت القناة بالتزامن مع الدورة البرامجية الجديدة، عن تأسيس قسم جديد لإنتاج الأفلام الوثائقية، لتقديم مجموعة من الوثائقيات التي تركز على نقل الصورة الكاملة من جميع أنحاء المنطقة، مع تحليل للأحداث والشخصيات والتفاصيل التي تقف خلفها.

ويترافق إطلاق التقنيات والدورة البرامجية الجديدتين لقناة سكاي نيوز عربية مع حملة إعلامية تحت عنوان "الخبر كل الخبر"، للتأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه الشبكة الإخبارية، وفق موقع القناة.