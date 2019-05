أفلام القسم الدولي لمهرجان "وارش" السينمائي 9

يتنافس 24 فيلمًا من ستة بلدان من دول بحر قزوين في مهرجان «وارش» السينمائي الدولي بنسخته التاسعة.

وبحسب العلاقات العامة لهذا المهرجان الايراني، تشارك كل من دول آذربيجان وأفغانستان وإيران في مجال حضارة التراث المشترك وطاجيكستان وروسيا وكازاخستان في مجال حضارة التراث الطبيعي، علاوة على 24 فيلم في القسم الدولي من مهرجان «وارش» Varesh بنسخته التاسعة.

وحسب ما ورد وكالة "سوا"، فيما يلي الأفلام الـ24 التي ستدخل مرحلة المنافسة في القسم الدولي:

آذربايجان

«موسيقى المقامات الآذربايجانية» Azerbaijan mugam للمخرج أمين ميرابولايف

«المفروشات الآذربايجانية» Azerbaijan carpet للمخرج شامل علييوف

«معجزة مجنحة» winged miracle للمخرجة زهرا ميرزا زاده

«أطعمة ومأكولات آذربايجان» Azerbaijan cuisine للمخرج شامل نجف زاده

افغانستان

«نسج السجاد» the weaver للمخرج محمد آيريك

«القطرة» drop للمخرج غلام يحيي جعفري

«أبيض شاحب» pale white للمخرج غلام رضا جعفري

«سمفونية حياة طالب شهيدي» the symphony of Tolibhon shahidi time للمخرج الكسيو اسيليف

«أرض آذر القديمة» Ancient Land of Azar للمخرج سميع الله عطايي

ايران

«الأحلام الحديدية» the iron dream للمخرج ياسر طالبي

«مهمة: يوم تنفيذ الواجب» takleef the day of duty للمخرج علي خوشدوني فراهاني

«لوتوس» lotus للمخرج محمد رضا وطن دوست

«أسطورة الدودة هفتواد» the myth of Haftvad worm للمخرج اصغر صفار وعباس جلالي يكتا

«عجائب مُلهمة" the legendary mystical للمخرجة محبوبه طبايي عقدايي

طاجيكستان

«باب بجهة الله» a door to God للمخرج معروف نويوفت

«حلم الوحدة، أمنية بامير» solidream aspirations of the Pamir للمخرج برايان ماثه، مورغان منتشود وصيفاي ورا

«لحن الطنبور» the crying of tanbur للمخرجة انيسه صبيري

روسيا

«انفجار هائل» big boom للمخرج مراد نريمانوف

«كم هي كبيرة المجرة؟» how big is the galaxy? للمخرج كسينيا اليان

«نظرية غروب الشمس» the theory of the sunset للمخرج رومن سوكولوف

«ايمان» faith للمخرجة تاتيانا فدوروفكيا

كازاخستان

«13 كيلومتر» 13 km للمخرج فلاديمير تالكين

«الفرن» hearth للمخرج عليشر جاديغروف

«ميراث من الأجداد» ancestors heritage للمخرج بريك زاكونوف

وتنطلق أعمال النسخة التاسعة من مهرجان «وارش» السينمائي الدولي في نيسان/ أبريل 2019، بمدينة مازندران (شمال ايران).