دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل بسبب "رقصة هستيرية"

أشعلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار فيديو ظهرت خلاله وهي ترقصُ بطريقةٍ هستيرية خلال إحدى الحفلات الخاصة.

وتعرّضت بطمة لسيلٍ من الانتقادات بعد أن ظهرت وهي ترقص بفستان قصير وتهز رأسها بسرعة، الأمر الذي فاجأ متابعيها.

وأشارت بعض صفحات محبي الفنانة المغربية إلى أن الحفل هو بمناسبة ميلاد صديقتها المقربة، بينما كتب البعض الآخر أنه حفل توديع العزوبية لأختها، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

وبدورها، ردّت بطمة​ على منتقديها وقالت: “خلي النظر عالي ولا تلتفت تحت. اللي تحت يبقى تحت طول عمره”، كما نشرت أيضاً قصة صغيرة عن الفرق بين “الحصان والحمار”، وختمتها بالعبارة الشهيرة “رحم الله امرئ عرف قدر نفسه”.