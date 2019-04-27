بالفيديو منى فاروق وشيما يعترفوا على خالد يوسف مبيديش دور لحد إلا بعد علاقة جنسية

كشف التحقيقات التي تمت ومازالت تجري مع منى فاروق وشيما الحاج المقبوض عليهما أمس الخميس بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة، عن مفاجآت جديدة في القضية، من خلال اعترافات المتهمتين.

وقالت إحدى منى فاروق خلال التحقيقات: انتوا ماسكينا احنا بس .. خالد يوسف معروف مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقه جنسية ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه"

وكانت مصادر كشفت لـ"الخليج 365" إن المتهمتين أرشدتا عن شقة المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، في أحد الشوارع بميدان لبنان دائرة العجوزة.

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وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت مقاطع فيديو جنسية للمتهمتين، انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري تم التوصل إلى أن الفتاتين ظهرتا في المقاطع، وتم القبض عليهن بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وأشارت مصادر إلى إمكانية تقديم طلب رفع حصانة عن "خالد يوسف"، خاصة بعدما أكدت الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات أنه غرر بهما وصور الفيديو الخاص لابتزازهما، كما أكدت المتهمتان أن الفيديو المتداول تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما.