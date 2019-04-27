حقيقة وفاة الفنان نبيل المشيني

أعلنت مصادر اعلامية صباح اليوم السبت، عن وفاة الفنان الأردني نبيل المشيني، المشهور بشخصية "أبو عواد" في المسلسل المحلي "حارة أبو عواد"، عن عمر ناهز 80 عامًا، في العاصمة الأردنية عمان.

من جهته، نعى نقيب الفنانين حسين الخطيب، الفنان المشيني وكتب على صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "إيمانًا بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق.

وأضح النقيب أن المرحوم وافته المنية وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية خلال العقود الماضية، موجها تعازيه لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز. وفق "ارم نيوز"

نبيل إسحق عودة المشيني (22 يوليو 1939 - 2 مارس 2019) هو ممثل الأردن، وُلد في مدينة القدس ، ووالده هو الفنان الأردني إسحق المشيني، وأخوه الفنان أسامة المشيني.