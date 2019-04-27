جوائز مهرجان برلين السينمائي 2019

تنافس نحو 400 فيلم على جوائز المهرجان المختلفة في مهرجان برلين السينمائي لعام 2019 بدورته التاسعة والستين والذي اختتمت فعالياته في العاصمة الألمانية برلين وامتدّ إلى عشرة أيام.

و بحسب موقع ألترا صوت, فيما يلي استعراض لأهم الجوائز التي وزعت على الأفلام المشاركة:

جائزة لجنة التحكيم الدّولي (الدبّ الذهبي)

ترأستها الممثلة الفرنسيّة جولييت بينوش وسط منافسة بين 16 فيلم طويل على الجائزة: ذهبت للفيلم ذي الإنتاج الفرنسي - الإسرائيليّ - الألماني: "سينونيم" Synonymes للمخرج نداف لابيد. والفيلم المثير للجدل يروي قصة شاب إسرائيلي قرّر الانتقال إلى فرنسا والتنصّل من أصوله وتاريخه ليصبح فرنسيًّا، وهي قصّة حياة مخرج الفيلم نفسه، وقال لابيد عند تسلّمه الدبّ الذهبي: "الفيلم قد يكون بالنسبة للبعض أشبه بفضيحة لكن أدعو المشاهد لاعتباره مجرّد احتفاءٍ بالسينما".

جائزة لجنة التحكيم الموسّعة

ذهبت للفيلم الفرنسي - البلجيكي "بفضل الله" للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون. والفيلم يتناول موضوعة اغتصاب الأولاد من قبل الكهنة في الكنيسة.

جائزة الدبّ الفضّي لأفضل مخرج

حصدتها المخرجة الألمانية أنجيلا تشانيليك عن فيلم "كنت في المنزل، ولكن"، وهو فيلم روائي يوثّق مذكّرات عائلة اختفى ابنها لمدّة أسبوع في ظرف غامض غيّر حياتهم.

جائزة الدبّ الفضي لأفضل سيناريو

فاز بها الفيلم الإيطالي "Piranhas" للمخرج كلاوديو جيوفانيز الذي ساهم بالكتابة مع روبيرتو سافيانو وماوريتسيو براوتشي، والفيلم يتناول قصّة مجموعة من الفتيان يحلمون بدخول عالم المافيا في مدينة نابولي الإيطاليّة.

جائزة الدبّ الفضّي لأفضل ممّثل

ذهبت للمثّل الصيني وانغ تجينشون عن دوره في فيلم "وداعًا يا بنيّ" والفيلم اجتماعي يتناول مصائر صديقيّ طفولة انفصلا ومشى كلّ منهما في دربه الخاص.

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جائزة الدبّ الفضّي لأفضل ممّثلة

ذهبت للمثّلة الصينيّة يونغ مي عن دورها في فيلم "وداعًا يا بنيّ".

جائزة ألفريد باوير

حصلت عليها المخرجة الألمانيّة الشابّة نورا فينغشايد عن فيلهما System Crasher وهو دراما اجتماعيّة تتناول معاناة فتاة في التاسعة من عمرها وهي مصابة بحالة نفسيّة معقّدة تصعب السيطرة عليها.

جائزة الدب الفضّي لأفضل مشاركة فنيّة

نالها المصوّر الدنماركي راسموس فايدبك عن فلمه Out stealing horses.

بانوراما الأفلام الوثائقيّة

بينما حصد المخرج والكاتب السوداني صهيب عبد الباري جائزة بانوراما الفيلم الوثائقي "الحديث عن الأشجار"Talking About Trees الذي يروي حلم مجموعة من الأصدقاء في إحياء سينما مهجورة في السّودان، والفيلم من إنتاج فرنسا وألمانيا والتشاد والسّودان.

وذهبت جائزة بانوراما الأفلام الروائيّة إلى الفيلم الياباني 37 ثانية للمخرجة ميتسويو مايازاكي، الذي يتحدّث عن حلم شابّة تعاني من شلل دماغي في أن تصبح فنّانة.

الأفلام القصيرة

الدبّ الذهبي لأفضل فيلم قصير "ظلمة" Umbra للمخرجين فلوريان فيشير وجوهانز كريل

الدبّ الفضّي لأفضل فيلم قصير Blue Boy للمخرج مانويل ابرهاموفيتش.