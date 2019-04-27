تراند اليوم : sxsw video 2019 تسريب فيديو منه فاروق || mona farouk video فيديو منى فاروق الجزء الثاني XXN فيديو...

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية بخبر القاء القبض على الفنانة المصرية وشيماء الحاج على خلفية فيديو المسرب والمنسوب اليها .

وفي تفاصيل الخبر فقد أكدت فاروق خلال التحقيقات صحة الفيديو المنسوب لهما على مواقع التواصل الاجتماعي موضحةً أن المخرج لا يعطي لأي فنانة دور الا بعد علاقة جنسية معه .

كما وأبلغت فاروق عن مكان الشقة التي جرى فيها تصورهما في فيديو الاباحي .

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الايام الماضية بفيديو جنسي لفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف ، بأوضاع جنسية فاضحة ، الامر الذي خلفة موجة غضب واستنكار كبيرة .

هذا ويعتذر لكم “الخليج 365” عن نشر هذه الفيديوهات الجنسية الفاضحة ، وذلك لاحتوائها على مقاطع فاضحة تخالف السياسة التحريرية للموقع .

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