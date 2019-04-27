تراند اليوم : sxsw video 2019 تسريب فيديو منه فاروق || mona farouk video فيديو منى فاروق الجزء الثاني XXN فيديو...

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية بخبر القاء القبض على الفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج على خلفية فيديو المسرب والمنسوب اليها .

وفي تفاصيل الخبر فقد أكدت فاروق خلال التحقيقات صحة الفيديو المنسوب لهما على مواقع التواصل الاجتماعي موضحةً أن المخرج خالد يوسف لا يعطي لأي فنانة دور الا بعد علاقة جنسية معه .

كما وأبلغت فاروق عن مكان الشقة التي جرى فيها تصورهما في فيديو الاباحي .

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الايام الماضية بفيديو جنسي لفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف ، بأوضاع جنسية فاضحة ، الامر الذي خلفة موجة غضب واستنكار كبيرة .

هذا ويعتذر لكم “الخليج 365” عن نشر هذه الفيديوهات الجنسية الفاضحة ، وذلك لاحتوائها على مقاطع فاضحة تخالف السياسة التحريرية للموقع .