حفل زفاف علي جبر نجم بيراميذر وسط حضور نجوم الملاعب

شهد حفل زفاف علي جبر لاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز المصري، حضور لافت لنجوم الملاعب والكرة، وسط أجواء فرح عارمة، تخللها أجواء احتفالية بمناسبة زفاف نجم بيراميذر.

شهد حفل الزفاف حضور نجوم بيراميدز، ومسئولو النادي، يتقدمهم حسام البدري رئيس منظومة بيراميدز، ومحمد العاصي المدير التنفيذي، وأحمد حسن المشرف على الفريق، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي.

كما شهد حفل الزفاف حضور مؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار لنادي أحد السعودي، كما حضر حفل الزفاف عصام الحضري حارس النجوم وأحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة ونجوم الزمالك مثل شيكابالا وكهربا وعمر صلاح ومحمود علاء وباسم مرسى وطارق يحيى وإبراهيم سعيد.

يشار إلى أن حفل الزفاف أقيم مساء الخميس، بأحد فنادق التجمع الخامس الكبرى، وشهد حفل الزفاف حضور لافت لنجوم الكرة، حسب دوت مصر.