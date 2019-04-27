هذا ما قالته دانة الطويرش عن الزواج

تحدثت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش خلال مشاركتها في برنامج كشف حساب مع الإعلامية مي العيدان عن تجربة الزواج الناجحة من وجهة نظرها.

وقالت الطويرش:" مو حاسة إني متزوجة لليوم، العلاقة لا نبغي أن نجعلها تقليدية، أو يتسلل لها الملل، على اعتبار أن أول عام زواج يكون مليئًا بالخلافات".

ونصحت الطويرش الفتيات بالزواج في حال تحقق التكافؤ لافتةً إلى أن الخلافات دائمًا متواجدة، وأن الزواج ليس حلمًا ورديًا، ولكن الحب والمودة والاحترام يجعله مستمرًا، وأوضحت أنه بعد فترة من الزواج، تصبح العشرة والاحترام، أما الحب المتبادل فيكون موجودًا في أول الزواج فقط بسبب الشغف، متابعةً: "أتمنى أن أعيش في حالة حب وشغب لأنني أحس أن هذه شخصيتي"، بحسب "صحيفة صدى الالكترونية".