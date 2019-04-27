شاهد: ناهد فريد شوقي تعلن عن سبب إلغاء زفاف ابنتها ناهد السباعي

أعلنت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي عن سبب إلغاء زفاف ابنتها ناهد السباعي على رجل الأعمال محمد عبد ربه، والذي جاء بشكل مفاجئ وصادم للجميع.

كشفت المنتجة شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، تفاصيل جديدة بشأن إلغاء حفل زفاف ابنتها، موضحة أن والد ووالدة طليقها، اقترحا أن يتم الاستمرار في إجراءات الفرح، ثم تبتعد ناهد لفترة من الوقت كي تُقرر الاستمرار من عدمه.

وأوضحت الفنانة السباعي، أن إلغاء حفل زفافها على رجل الأعمال محمد عبد ربه، كان مفاجئًا وتم في هدوء قائلة: "لو العلاقة اللي هروحها مش هتضيف لي في حياتي مش هعمل كده".

فيما أكدت ناهد، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "معكم"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "CBC"، أن إلغاء الحفل كان رسالة روحانية لها من الله.

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وأوضحت أن رسالة عدم استكمال هذه الزيجة جاءتها أيضًا من شقيقها المتوفَّى، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار في هدوء، دون ضغوط، وأن والدتها شجعتها على القرار، مشيرة إلى أن علاقتها مع أسرة طليقها جميلة ولطيفة، حسب إرم نيوز.