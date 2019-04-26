راعي يقتل طفلا لسبب سخيف

أقدم راعي أغنام في مصر بقتل طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات بعد أن اتهمه بسرقة نعجتين يرعاهما، في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة في مصر، بإلقاء القبض على راعي أغنام وإيداعه السجن لأربعة أيام على ذمة التحقيق، إثر اتهامه بقتل الطفل

ويعتقد أن الراعي أقدم على قتل الطفل المدعو، إبراهيم، بعد أن اتهمه بسرقة النعجتين، بينما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفل الذي قتل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا عاجلا حول مقتل إبراهيم، الذي نقل على عجل إلى المستشفى وفارق فيه الحياة، في حين أشار عدة شهود عيان إلى وقوف الراعي وراء حادثة الاعتداء على الطفل، والتي أدت إلى وفاته.

كما كشفت التحقيقات الجارية أن المتهم اعتدى بالضرب على الطفل، عقب اختفاء نعجتين من قطيع الأغنام التي يرعاها، حيث اعتقد أن "المتوفى يعرف مكانهما، وأن شخصا آخر ساعده في سرقتهما"، بحسب صحيفة القدس .