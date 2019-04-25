تراند اليوم : أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد أزمة فيديوهات زوجها خالد يوسف...

الخليج 365 :- في أول رد فعل منها عقب الأزمة التي تعرّض لها زوجها المخرج خالد يوسف، أعلنت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عن أحدث مشاريعها الفنية، المقرر طرحها بمدينة دبي 18 إبريل المقبل، وتضم المجموعة الجديدة بحسب بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي صباح اليوم، مجموعة فريدة من الحقائب والأحذية التى عُرضت في أرقى المحال التجارية بالرياض وجدة وباريس وإيطاليا.



وجاء في البيان، الذي نشرته "سيدتي"، أنّ الفنانة شاليمار شربتلي انتهت أيضًا من رسم لوحات فنية على الجلد الطبيعي، استعدادًا لعرضها في سباق الجائزة الكبرى العالمي "Formula One" على السيارات المشاركة في السباق العالمي، ويُعرض بعضها في حفلات استقبال الفنادق العالمية.

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وأضاف البيان أنّ شربتلي شاركت في معارض فنية بأبو ظبي، ولوس أنجلوس، وباريس، وعواصم الأزياء الشهيرة حول العالم. وتسعى إلى تحويل الفن إلى أسلوب حياة، وإخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلّقة على الجدران إلى رحابة الحياة العامة، للارتقاء بالذوق، وإثراء البصر، وإضفاء اللمسات الجمالية والخبرات البصرية على أدوات الحياة البسيطة.