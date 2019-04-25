تردد قناة اليرموك الفضائية بعد تعديل بيانات البث - أرطغرل 145

تقدم قناة اليرموك باقة من البرامج المنوعة من العاصمة الأردنية عمان، إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، ولاحقا على الأقمار الصناعية الأخرى، أبرزها نايل سات وعرب سات.

كما تقدم القناة محتوى هادف وكذلك تعرض بعض المسلسلات الدرامية، بدأت بثها منذ مايو 2012، ونجحت في تحقيق مكانة بين سائر القنوات الفضائية الأخرى، لتميزها في ما تقدمه من محتوى ومسلسلات حصرية.

وباتت قناة اليرموك في مقدمة فضائيات المسلسلات والمنوعات العربية، ولعل ما ذاع صيتها بشكل كبير مؤخراً، هو عرضها للمسلسل التركي الأكثر مشاهدة "قيامة ارطغرل" الجزء الخامس، وما سبقه من أجزاء أخرى، وكذلك مسلسلات تركية في ذات المجال.

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يشار إلى أن القناة تعرض القناة اليوم الحلقة 145 من مسلسل قيامة ارطغرل، حيث ينتظرها الملايين من عشاق المسلسل الأشهر قيامة أطغرل، وستعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الأردن والدول المجاورة لها، تابعوا التردد الآن من خلال موقعنا.

وكالة سوا بدورها قامت بتوفير التردد الخاص بالقناة وفق ما أعلنت عنه القناة عبر موقعها الالكتروني، وكذلك مواعيد عرض المسلسل الشهير ارطغرل الجزء الخامس.

التردد 11678 عمودي