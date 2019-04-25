شاهد: حقيقة عودة هيا الشعيبي لطليقها طارق العلي

انتشر فيديو عبر موقع يوتيوب يُظهرالفنانة الكويتية هيا الشعيبي وهي تعلن تصالحها مع طليقها ”طارق العلي“ بعد سنوات من القطيعة، مشيرة إلى أنهما اتفقا على فتح صفحة جديدة ونسيان كل ما مضى من خلافات، وذلك بعد اقتحامها استوديو "عالسيف"، الذي يستضيف النجوم والفنانين.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إنه ”أثناء تسجيلي في الاستديو لمسرحية (عودة ريا وسكينة)، تلقيت اتصالًا مفاجئًا فرحت به كثيرًا“، مضيفة أهمية طي الصفحات السوداء ”اللي في حياتنا، ونبدأ صفحة جديدة في رمضان الجديد“.

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أن مذيعًا في إحدى المحطات طلب منها المشاركة في برنامجه على البث المباشر، وبعد أن أصبحت ”تحت الهواء“ تفاجأت بوجود (أبو حمود) طارق العلي، الأمر الذي فرحت له كثيرًا، مؤكدة ”أهمية التسامح والحب بين الناس“.

ووجهت كلامها إلى زوجها السابق العلي، قائلة: ”أبو حمود أنت أستاذ في مكانك وفي مسرحك، وشكرًا على الاستضافة واتصالكم علي المفاجئ، وأنا سعيدة بهذا الاتصال والله يوفقك في عملك الجديد“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

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ويشارٌ إلى أنّ الفنانة الكويتية كانت قالت في وقت سابق، إن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي وقعت بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي هي فنانة غير كويتية، رافضة أن تذكر اسمها.