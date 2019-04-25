كم باقي على رمضان 2019 في الدول العربية (محدث يوميًا)

تبقى القليل على شهر رمضان المبارك، وما يحمله من بهجة، لذا سنقوم بنشر توقيت الشهر الكريم حيث يبدأ شهر رمضان هذا العام في يوم الاثنين 6 مايو، وينتهي شهر رمضان 3 يونيو، ويكون 4 يونيو أول أيام عيدالفطر .

(متبقي 10 أيام)

وستكون عدد ساعات الصيام في رمضان 15 ساعة منذ أذان الفجر وحتى أذان المغرب، مع تزايد في ساعات الصيام فتصل إلى 15 ساعة و42 دقيقة مع اخر شهر رمضان.

فرض الله الصيام على جميع المسلمين البالغين العاقلين، وعدد أيامه ثلاثون يوماً وفقاً لإستطلاع الهلال، ويبدأ الصوم فيه من آذان الفجر ويستمر حتى آذان المغرب، وغير ذلك.

ويوجد في هذا الشهر الكريم من مظاهر البهجة والفرحة والقرب من الله في شهر رمضان مثل قراءة القرأن وصلاة التهجد وصلاة التراويح وصلة الأرحام ومساعدة المحتاجين وبر الوالدين والزكاة، فهو شهر الإحسان والخير والبركات أعاده الله على الجميع بالخير والبركات.